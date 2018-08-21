Carlisle United - Port Vale maçı rakamları

İngiltere 2.Lig heyecanı devam ediyor. Carlisle United, 21 Ağustos 2018 Salı günü Port Vale takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:45. Maç öncesi Carlisle United 4 puanla 15. sırada, Port Vale 6 puanla 5. sırada bulunuyor. Carlisle United son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Port Vale son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 472. İddaa'da Carlisle United kazanır 1.90, berabere biter 2.90, Port Vale kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Carlisle United önceki hafta Newport County mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Port Vale ise Cambridge United karşılaşmasında 5-0 yenildi.

Carlisle United, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Carlisle United, kendi sahasında 2 gol attı, 2 gol yedi.

Port Vale, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Port Vale, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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