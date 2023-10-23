TEM'de feci motosiklet kazası! Kolu ambulansla götürüldü!
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, TEM Otoyolu'nda devrilen motosikletin, sürüklenip bariyerlere çarpan sürücüsü 41 yaşındaki A.K.'nin kolu koptu, arkasında yolcu olarak bulunan 35 yaşındaki S.K. de yaralandı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen A.K.'nin kopan sol kolu da ambulansla hastaneye götürüldü
Kocaeli'nde kaza, öğle saatlerinde TEM Otoyolu'nun Kartepe ilçesi, İzmit Doğu Kavşağı mevkiinde meydana geldi.
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
DHA'da yer alan habere göre A.K. (41) kullandığı motosikletle orta şeritte ilerlediği sırada, önüne çıkan TIR´ı solladıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti.
KAZADA SOL KOLU KOPTU
Motosiklet devrilirken, sürücüsü A.K. ve arkasında oturan S.K., asfaltta sürüklendi. Sürücü A.K. bariyerlere çarpınca sol kolu koptu, yolcu olarak bulunan S.K. ise yaralandı.
100 METRE SÜRÜKLENDİ
Motosiklet yaklaşık 100 metre sürüklenip, bariyerlere çarparak durdu. Çevredeki sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.
KOLU AMBULANSLA GÖTÜRÜLDÜ
A.K.'nin kopan kolu da ambulansla hastaneye götürüldü. Çağrılan çekici ile motosiklet olay yerinden kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Sürücü A.K.´nın durumunun ağır olduğu bildirildi.