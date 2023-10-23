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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: TEM'de feci motosiklet kazası! Kolu ambulansla yetiştirildi

        TEM'de feci motosiklet kazası! Kolu ambulansla götürüldü!

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, TEM Otoyolu'nda devrilen motosikletin, sürüklenip bariyerlere çarpan sürücüsü 41 yaşındaki A.K.'nin kolu koptu, arkasında yolcu olarak bulunan 35 yaşındaki S.K. de yaralandı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen A.K.'nin kopan sol kolu da ambulansla hastaneye götürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 13:50 Güncelleme: 23.10.2023 - 13:50
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        TEM'de feci motosiklet kazası! Kolu ambulansla götürüldü!
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        Kocaeli'nde kaza, öğle saatlerinde TEM Otoyolu'nun Kartepe ilçesi, İzmit Doğu Kavşağı mevkiinde meydana geldi.

        DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

        DHA'da yer alan habere göre A.K. (41) kullandığı motosikletle orta şeritte ilerlediği sırada, önüne çıkan TIR´ı solladıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti.

        KAZADA SOL KOLU KOPTU

        Motosiklet devrilirken, sürücüsü A.K. ve arkasında oturan S.K., asfaltta sürüklendi. Sürücü A.K. bariyerlere çarpınca sol kolu koptu, yolcu olarak bulunan S.K. ise yaralandı.

        100 METRE SÜRÜKLENDİ

        Motosiklet yaklaşık 100 metre sürüklenip, bariyerlere çarparak durdu. Çevredeki sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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        HASTANEYE KALDIRILDILAR

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

        KOLU AMBULANSLA GÖTÜRÜLDÜ

        A.K.'nin kopan kolu da ambulansla hastaneye götürüldü. Çağrılan çekici ile motosiklet olay yerinden kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Sürücü A.K.´nın durumunun ağır olduğu bildirildi.

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        #kocaeli
        #Son dakika haberler
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
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