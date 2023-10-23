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        Haberler Gündem Güncel Şanlıurfa'da inanılmaz olay! Kocasının kuma getirmek istediği kadını dövdü! - En son haberler

        Şanlıurfa'da yaşandı! Kocasının kuma getirmek istediği kadını dövdü

        Şanlıurfa'da inanılmaz bir kavga görüntülendi. Kentte bir kişi, Suriyeli bir kadın karısının üzerine kuma olarak getirmek istedi. Olayı kardeşlerine anlatan kadın ise kuma olarak gelen kadını sokakta görünce üzerine yürüyerek saldırdı. Yaşananlar çevredekiler tarafından kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 12:01 Güncelleme: 23.10.2023 - 12:03
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        Kocasının kuma getirmek istediği kadını dövdü!
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        Şanlıurfa'da bir kadın eşinin üzerine getirmek istediği kumaya kardeşleri ile birlikte saldırarak dayak attı.

        DHA'nın haberine göre merkez Eyyübiye ilçesinde oturan 6 çocuk annesi, eşinin Suriyeli bir kadını eve kuma olarak getireceğini öğrendi.

        BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

        Bu durumu erkek kardeşlerine anlatan kadın, kuma olarak gelen kadını sokakta görünce üzerine yürüyerek saldırdı. Cep telefonu ile kaydedilen olayda, kuma getirilmek istenen kadın dayak yerken çevredekilerin yardımı ile güçlükle kurtarıldı.

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        SINIR DIŞI EDİLECEĞİ ÖĞRENİLDİ

        Taraflar birbirinden şikayetçi olurken, Suriyeli kadının sınır dışı edilmesi için işlem yapıldığı belirtildi.

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        #haberler
        #Şanlıurfa
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