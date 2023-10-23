Şanlıurfa'da yaşandı! Kocasının kuma getirmek istediği kadını dövdü Şanlıurfa'da inanılmaz bir kavga görüntülendi. Kentte bir kişi, Suriyeli bir kadın karısının üzerine kuma olarak getirmek istedi. Olayı kardeşlerine anlatan kadın ise kuma olarak gelen kadını sokakta görünce üzerine yürüyerek saldırdı. Yaşananlar çevredekiler tarafından kaydedildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 23.10.2023 - 12:01 Güncelleme: 23.10.2023 - 12:03 facebook

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