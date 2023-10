Eski eşi ve arkadaşını defalarca bıçakladı!

Erzurum'da olay, 20 Ekim saat 18.00 sıralarında Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Kübra K. (25) ile olan 3 yıllık evliliği 16 Ekim'de günü görülen boşanma davasıyla biten Bilgehan Gültekin (41), çocuklarını görmeye gitti.

Apartman bahçesinde aralarında çıkan arbedede Osman B.Y.'yi 8 yerinden bıçaklayan Bilgehan Gültekin, olay yerinden uzaklaştı. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kübra K. ve Osman B.Y., ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Osman B.Y. de 8 kez bıçaklandı.

Kayınvalidesinin de evde olduğu sırada çocuklarını gördüğünü söyleyen Gültekin, Kübra K.'ye Osman B.Y. ile çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları göstererek çocukların velayetini alacağını söylemesi üzerine tartışma çıktığını belirtti.

"OĞLUNU ÖLDÜRÜRÜM SÖZÜYLE KENDİMDEN GEÇTİM"

Bunun üzerine kayınvalidesi İlknur K.'nin mutfaktan aldığı bıçakla kendisine saldırdığını ileri süren Gültekin, "Kayınvalidem, 'sen kimin çocuklarını alıyorsun' diyerek bıçağı salladı. Yemek masasının çekmecesindeki küçük bıçak elime geçti. Salonda yaşanan arbede sırasında sandalye ile vurdum ve kayınvalidemin elindeki bıçak düştü. Elimde küçük bıçakla Kübra K.'ye yöneldim. Kayınvalidemin 'Bilgehan kızıma bir şey yaparsan, oğlunu öldürürüm' sözü üzerine kendimden geçtim. Sonrasını tam hatırlamıyorum. Kübra'ya doğru bıçak salladım ama kaç defa salladım hatırlamıyorum. Kübra'ya denk geldi mi, yaralandı mı hatırlamıyorum. Sonra kapıya yöneldim" dedi.

REKLAM

"ARAMIZDA ARBEDE OLDU"

Evden çıktıktan sonra Osman B.Y'nin evine yöneldiğini belirten Gültekin, "Kapıyı 18-19 yaşlarında bir erkek açtı. Osman B.Y., beni kapıda görünce içeri kaçtı. Kapıyı açan kişi de içeri kaçtı. Tekrar geri geldiğinde elinde ekmek bıçağı vardı. Bana doğru yöneldi, elini tuttum. Aramızda arbede oldu. Bu arada Osman B.Y., arbededen yararlanarak kaçmaya çalıştı. Ben de kovaladım. Bahçeye çıktık. Osman B.Y. kaçarken trafik ışıklarında bir ambulans denk geldi. Osman B.Y.'yi aldılar. Ben de kaldırıma oturdum. Yanıma gelen iki kişiden polisi aramalarını istedim. Polisler gelince teslim oldum. Parmaklarım ve kolumda yaralanmalar nasıl oldu hatırlamıyorum. Osman B.Y.'nin kardeşiyle yaşadığım arbede sırasında gerçekleşmiş olabilir. İlknur K.'nin bıçakla üzerime gelmesi ve daha sonra da 'Oğlunu öldürürüm' demesiyle kendimi kaybettim. Ne yaptığımı hatırlamıyorum" dedi.