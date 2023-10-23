Fatih'te rastgele sıkılan kurşunun başına isabet ettiği 16 yaşındaki Kendal Yıldız'ın ölümüne neden olan olayla ilgili iki sanığın yargılanmasına başlandı.

DHA'nın haberine göre motosikletle geçerken ruhsatsız silahıyla ateş ederek Kendal'ın yaşamını yitirmesine neden olduğu iddia edilen sanık Barış Gündüz (24), kendisine laf atanlara yönelik korkutma amacıyla havaya ateş ettiğini öne sürerek "Çocuğu görmedim, düştüğünü bile görmedim. Siz büyüklerimden ve ailesinden özür diliyorum" dedi.

16 yaşındaki Kendal Yıldız, çalışmak için Diyarbakır'dan İstanbul'a gelmişti. Annesine yardımcı olmak için bir kebapçıda işe başladı. 19 Kasım 2022 tarihinde iş yeri sahibi Kendal'ın yorulduğunu düşünerek mesaisini bir saat erken bitirerek evine gitmesini söyledi. İşten çıkan Yıldız, Simitçi Şakir Sokak üzerindeki iş yerinde çalışan kuzenlerinin yanına gitti. Yıldız sokağın girişine geldiğinde motosikletli iki kişiden biri hedef gözetmeden kalabalığa doğru ateş etti. Kurşun o sırada olay yerine gelen Kendal Yıldız'ın başına isabet etti. Yıldız kanlar içinde yerde kalırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Kendal, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden ve görgü şahitlerinin ifadelerinden şüphelilerin Barış Gündüz ve Yunus Emre A. olduğunu tespit etti.

BABA: "YÜREĞİM YANIYOR"

Şikayetçi Halis Yıldız, maktulün tek çocuğu olduğunu belirterek "16 yıldır cezaevindeyim. Olayla ilgili görgüye dayalı bilgim yoktur. Yüreğim yanıyor. Benim kaybedecek bir şeyim kalmadı. Her şeyi mahkemenizin takdirine bırakıyorum. Şikayetçi olup olmama konusunu da mahkemenizin takdirine bırakıyorum" dedi. Maktulün annesi Ayhan Yıldız için ifadesinin alınması için Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesine yazı yazıldığı ancak şikayetçinin tebligata rağmen duruşmaya gelmediği belirtildi.

ATEŞ EDEN SANIK ÖZÜR DİLEDİ

Sanık Barış Gündüz savunmasında, arkadaşı Mehmet Can ile motosikletle tekel bayiine gittiklerini, motosikletin ses çıkardığını, kaldırımda oturanların kendilerine "Sesiz olun" diye bağırdıktan sonra aralarında tartışma yaşandığını belirtti. Gündüz, "Bizi darp etmeye çalıştılar. Ben de ittim. Onlar bana küfür etti, kaale almayarak gittim. Esnaf bizi ayırırken Mehmet Can'ın yok olduğunu görerek motosikleti kendim sürerek dükkana geri döndüm. Yunus Emre arkadaşım oradaydı. Onunla konuştum. Onu eve bırakırken, oradan geçerken bir daha küfür edince ben de korkutma amaçlı bir el havaya doğru ateş ettim. Vurmak istesem hepsini vurabilirdim. Amacım birini öldürmek veya yaralamak değildi. Çok pişmanım. Olay benden dolayı başlamadı" diye konuştu.

Ateş etmeden önce ağzından küfür çıktığı iddialarını reddeden Gündüz, olay sırasında alkollü olup olmadığı sorusuna ise "Birkaç duble içmiştim. Ancak dengem yerindeydi" dedi. Vurulan Kendal Yıldız'ı olay yerinde görmediğini ifade eden Gündüz, "Düştüğünü bile görmedim. Siz büyüklerimden ve ailesinden özür diliyorum. Af diliyorum" dedi. Sanığın avukatı da sanığın maktulün yakınlarıyla görüştüğünü, aralarında sulh sağlandığını iddia ederek olayda öldürmeye teşebbüs suçunun unsurları olmadığını belirtti. Bunun üzerine hakim, maddi bir karşılık verilerek sulh sağlanıp sağlanmadığını şikayetçi baba Halis Yıldız'a sordu. Yıldız, "Bazı görüşmeler olduğunu duydum. Ancak ailemin para alıp almadığını bilmiyorum. Eşimin neden mahkemeye gitmediğini bilmiyorum. Bana rahatsız olduğunu söylemişti" dedi.