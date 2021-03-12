Flack'in erkek arkadaşı Burton da Instagram üzerinden duygusal bir mesaj paylaşmıştı.



Burton, "O kadar acı çekiyorum, seni o kadar özlüyorum ki ne diyeceğimi bilemiyorum. Benim yanımda kendini güvende hissettiğini söylemiştin ama bu kez senin yanında olmama izin verilmedi" yazmıştı.