Ay Yapım’ın Show TV’de ekrana gelen ve beğeniyle izlenen dizisi Çarpışma’nın merakla beklenen 8. bölümünden iki ayrı ön izleme sahnesi birden yayınlandı. İlk ön izlemede; Adalı’ya telefonla ulaşan Veli, “Annene seni tanıdığımı söyledim. Seni hiç merak etmiyor. Sevilmeyen bir evlat olarak hala merak ediyor musun?” sözleriyle Kadir’in bam teline basarken Adalı, “Sen beni bekle!” diyerek Veli’ye karşılık ve gözdağı veriyor. Cemre ve Kerem’in arasındaki çekimin güçlendiğinin hissedildiği diğer sahnede ise, annesi Serpil’in Cemre’yle ilgili sorularına kaçamak cevaplar veren Kerem duygularını açık ediyor.

ÇARPIŞMA’NIN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

‘Çarpışma’nın Perşembe akşamı ekrana gelecek 8. bölümünde Veli’nin hastaneden kaçırılması, Kadir’in annesini bulma umutlarını törpülemiştir. Kadir annesiyle ilgili, içini sadece Zeynep’e döker. Zeynep, Kadir’i tekrar ayağa kaldırmak için onu cesaretlendirir. Kadir’le Zeynep arasındaki mesafeler yavaş yavaş kısalmaya başlarken, Cemre ile Kerem arasındaki çekimin gücü de her geçen gün artmaktadır.

Aile olmanın verdiği mutluluk ise, hepsinin yüzüne tebessüm olarak yansımıştır. Canını yakanların, canını yakmaya kararlı olan Veli ise ilk hamlesini yapar. Adalı’ya telefonla ulaşır ve annesi ile ilgili sarf ettiği sözlerle Kadir’i en hassas olduğu yerden vurur. Kadir, Veli’nin artık eskisinden çok daha tehlikeli olacağının farkındadır ve herkesi uyarır. Veli, Demir’le de işbirliği yapar ve adamlarına Yakup ile Meral’i kaçırmaları talimatını verir. Cemre’nin sabırsızlıkla beklediği gün gelmiştir. Demir ve Belma’yla yüz yüze, söz söze hesaplaşır. Adalı’da, bir yandan Veli’nin diğer yandan da emniyetteki köstebeğin peşindedir. İyiden iyiye bilenen Veli’nin hedefinde artık sadece Kadir ve Zeynep değil, Cemre ve Kerem de vardır. Veli, kurduğu plan ile, Adalı’ya, Zeynep’e, Cemre’ye ve Kerem’e hayatları, aileleri ve sevdikleri üzerinden şimdiye kadar hiç görülmediği kadar ağır ve acımasız şekilde saldıracaktır.

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, Ahmet Katıksız-Ufuk Hakan Eren’in yönetmenliğini yaptıkları, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.

ÇARPIŞMA 7. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!