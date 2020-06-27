CarrefourSA'nın açık hava sinemasında

Rusya'nın Taliban militanlarına Amerikan askerini öldürmesi için gizlice para teklif ettiği iddiası

AA

CarrrefourSA'nın açıklamasına göre, arabalı açık hava sinemasının üçüncüsü Oral B anasponsorluğunda, Pepsi ve Çerezza'nın katkılarıyla İstinye CarrefourSA Açık Otoparkında düzenlendi.

Haziran ayında 200 TL ve üzeri alışveriş yapıp arabalı açık hava sinemasına katılmak için SMS atanlar arasından 35 kişinin katıldığı gecede; başrollerini Fikret Kuşkan, Farah Zeynep Abdullah ile Ekin Koç'un paylaştığı, at yarışlarının efsane atı Bold Pilot ile efsane jokey Halis Karataş'ın hikayesinin anlatıldığı Bizim için Şampiyon filmi izlendi.

Film başlamadan önce izleyicilere patlamış mısır ve gazlı içecek ikram edilirken Oral B de diş macunu hediye etti.

CarrefourSA'nın arabalı açık hava sinemasına katılan araçlar, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak, içinde en fazla 3 kişi olmak kaydıyla alana alındı. 65 yaş üzeri müşteriler, bu yaş grubuna uygulanan sokağa çıkma yasağı sebebiyle etkinliğe katılamazken alanda araç içinde maske takılması kuralı uygulandı.