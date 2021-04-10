Daha önce 'New Beauty' adlı dergiye konuşan Catherine Zeta Jones, hem kendisinin hem de kocası Michael Douglas'ın şöhretine rağmen, özel hayatını gözler önünde yaşamayı sevmediğini anlatmıştı.



Oyuncu, "Evde sadece Cath'im. Cath, evinde ailesiyle kanepeye yayılıp oturan bir insan. Herkes onu tanımaz. Evet, özel hayata önem veren bir insanım" diye konuşmuştu.