DHA

İlçede bulunan 4 katlı binanın çatı katında saat 18.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dairede bulunan 2 kadın mahsur kaldı.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çatı katında mahsur kalan kadınlar, çevredekiler tarafından daireden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini yaptığı dumandan etkilenen iki kişi tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri de dairedeki alevlere müdahale etti. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, dairede hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.