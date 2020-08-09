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Kentte bir sitenin içindeki apartmanın çatısındaki ipe takılarak havada asılı kalan güvercinin kurtarılması için Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinden yardım istendi.

Ferdi Durdu’nun haberine göre, yüksek merdivenli itfaiye aracı ile bölgeye giden Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi önce havada asılı kalan güvercini kurtardı.

İtfaiye ekipleri kör düğüm olan ip içinde kalan güvercini iplerden kurtarmak için de özenli bir çalışma yürüttü. Ekipler, sağlık kontrollerinin yapılması için güvercini, Malatya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'ndeki veterinere teslim etti.