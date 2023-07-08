Çatıyı delip eve giren mermi, 5 yaşındaki Eymen'in yanına düştü

Kocaeli'de, kimin ateşlediği bilinmeyen mermi, çatıyı delip, televizyon izleyen Eymen Ali Oktay'ın (5,5) oturduğu kanepeye düştü. Yorgun merminin, oğlunu yaklaşık 5 santimle sıyırdığını belirten baba Ali Oktay, "Öncelikli amacımız bunu atanı bulabilmek. Çünkü oğlum ölebilirdi, sakat kalabilirdi. Artık silahlı sevinçten vazgeçmeliyiz" dedi. Ailenin şikayeti üzerine polis, silahı ateşleyen kişinin tespiti için çalışma başlattı.

Kartepe ilçesi Çepni Mahallesi'nde, Oktay Ailesi'nin evine, 5 Temmuz'da saat 17.00 sıralarında, yorgun mermi isabet etti. Çatıyı delip giren mermi, televizyon izleyen Eymen Ali'nin oturduğu kanepeye düştü. Çocuğun yaklaşık 5 santim uzağına düşen mermi, televizyon ünitesinin altına sekti. Çocuk korkuyla annesine seslendi. Annesi, Eymen Ali'yi salondan çıkarıp o sırada evde olmayan eşi Ali Oktay'ı aradı. Ali Oktay, durumu polise bildirdi. İhbarla gelen olay yeri inceleme ekipleri, evde çalışma yaptı. Polis, mermiyi ateşleyenin tespiti için çalışma başlattı.

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"EŞİM 'EVİMİZE KURŞUN DÜŞTÜ' DEDİ" Eymen Ali'yi, yaşananlardan uzaklaşması için anneannesine gönderen baba Ali Oktay, polisin evdeki incelemesinin ardından, avukatıyla Kocaeli Adliyesi'ne gidip suç duyurusunda bulundu. Çocuğunun psikolojisinin bozulduğunu söyleyen Ali Oktay, "Ben bir programdayken eşim aradı. Dedi ki, 'Evimize kurşun düştü.' Dehşete kapıldım. Hemen emniyet güçlerine haber verdim, eve geldiğimi söyledim. O arada oğlum 5,5 yaşındaki Eymen Ali oturup televizyon izliyordu. Yorgun mermi çatıdan girip çocuğun televizyon izlediği yere, oradan da koltuğun başına vurup televizyonun altına gelmiş. Eşim hemen bulmuş. Hemen eve geldim. Tabii çocuk çok korkmuştu. O patlamayla, alçıpanların da etrafa dağılmasıyla bayağı korkmuş. Annesine koşmuş hemen. Annesi de terasta işlerini yapıyormuş. Hemen biz çocuğu aldık, 'Oğlum o bir mermi değildi, çekirdek değildi; taş atmışlar' dedik. Çok korktuk" diye konuştu. REKLAM

"ARTIK SİLAHLI SEVİNÇTEN VAZGEÇMELİYİZ" Aynı ilçede ikamet eden, başına yorgun mermi düşmesiyle hayatını kaybeden, faili bulunmayan Musa İlter'i hatırlatan Oktay, "Bundan 10 ay önce Eşme'de 10 yaşında Musa İlter yavrumuz dedesinin kucağında otururken yorgun mermiyle vuruldu. 34 gün yaşam mücadelesi verdi ve maalesef hayatını kaybetti. Bizler daha bunların acısını yaşarken, böyle olayların olması bizleri derinden yaralıyor. Bugün elhamdülillah belki bize, benim oğluma bir şey olmadı fakat yarın bir başkasına olacak. Size olacak veya tekrar bize olacak. Hep birlikte bu silahlı sevince 'Hayır' demeliyiz. Artık silahlı sevinçten vazgeçmeliyiz çünkü daha fazla, daha çok kişinin canı yanacak" ifadelerini kullandı. REKLAM