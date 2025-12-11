Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Çatlayan dudaklar, kuruyan eller... Kış aylarının cildinize zarar vermesini engellemenin yöntemleri

        Çatlayan dudaklar, kuruyan eller... Kış aylarının cildinize zarar vermesini engellemenin yöntemleri

        Kışın soğuk rüzgârı ve kapalı ortamlardaki kuru hava, cildin doğal yapısını hızla bozuyor. Dudaklarda çatlama, ellerde sertleşme ve yüzde artan hassasiyet birçok kişinin ortak şikâyeti hâline geliyor. Uzmanlara göre birkaç basit alışkanlık değişikliği cildi bu döngüden korumaya yetiyor. Detaylar haberimizin devamında…

        Habertürk
        Giriş: 11.12.2025 - 13:30 Güncelleme: 11.12.2025 - 13:30
        Cildi korumak için basit alışkanlıklar edinin
        Mevsim düşüp hava kurudukça cildin nem tutma kapasitesi zayıflıyor ve “kış kuruluğu” kendini belirgin şekilde hissettiriyor. Özellikle eller ve yüz, düşük nemin etkisini ilk gösteren bölgelerden. Doğru bakım adımlarıyla bu hasarı azaltmak mümkün. İşte yöntemler!

        KIŞIN ARTIŞA GEÇEN KURULUK: CİLDİNİZ NEDEN BU KADAR HASSASLAŞIYOR?

        Kış aylarında düşen nem oranı, soğuk hava ve kapalı ortamlardaki ısıtma sistemleri cildin doğal bariyerini zayıflatıyor. Epidermisin su tutma kapasitesi çevredeki nemle doğru orantılı olduğundan, cilt bu dönemde daha kolay çatlıyor, pul pul dökülüyor ve kaşıntı hissi belirginleşiyor.

        Özellikle eller, dudaklar ve yüz bölgesi en hızlı tepki veren alanlar hâline geliyor.

        NEM BARİYERİNİN BOZULMASI

        Cildin dış tabakasında yer alan hücreleri bir arada tutan yağlı yapı, kışın düşük nem ve aşırı temizlik alışkanlıklarıyla hızla zayıflıyor.

        Bu yapı zarar gördüğünde su kaybı artıyor ve ciltte yanma, hassasiyet ve çatlak görünümü ortaya çıkıyor. Kalın ve yağlı nemlendiricilerin bu dönemde daha etkili olmasının nedeni, bu boşlukları doldurarak suyun buharlaşmasını engellemeleri.

        DOĞRU NEMLENDİRİCİYİ SEÇMEK

        Seramid, gliserin ve hyalüronik asit gibi nem çekiciler; petrolatum, lanolin ve mineral yağ gibi nem tutucular; bitkisel kökenli yumuşatıcı içerikler kış bakımının temel taşları.

        Banyo sonrası cilt hâlâ nemliyken uygulanan bu ürünler, epidermisin ihtiyaç duyduğu suyu hapsediyor. Özellikle su içermeyen yoğun ürünler, gece bakımında ve çok kuru bölümlerde daha başarılı sonuç veriyor.

        DUŞ ALIŞKANLIKLARI VE GÜNLÜK RUTİNDE YAPILAN HATALAR

        Sıcak su, cildin doğal yağlarını saniyeler içinde çözerek kuruluğu artırıyor. Bu nedenle kışın duş süresini 5–10 dakika ile sınırlamak ve ılık su tercih etmek gerekiyor. Sert süngerler, peeling ürünleri ve yoğun parfümlü sabunlar da cildi tahriş eden yanlışlar arasında. Kurulama aşamasında havluyu cilde bastırmak yerine hafifçe tamponlamak kuruma riskini azaltıyor.

        KORUYUCU ÖNLEMLER: ELDİVENDEN GÜNEŞ KREMİNE

        Kış güneşi düşük olsa bile UV ışınları cilt bariyerini zayıflatmaya devam ediyor. Bu nedenle SPF kullanımını yazla ilişkilendirmek, kış aylarında ciddi bariyer kaybına yol açabiliyor. Dışarı çıkarken eldiven takmak, hassas çamaşır deterjanları tercih etmek ve evde nem oranını %60 civarında tutmak da cildi rahatlatan basit ama etkili uygulamalar.

        CİLT TOPARLANMIYORSA

        Evde yapılan bakımlar yeterli gelmiyorsa, durum egzama veya daha derin bir bariyer hasarına işaret edebilir. Bu noktada dermatolojik değerlendirme ve gerekirse üre, laktik asit veya kortikosteroid içeren medikal kremler devreye giriyor.

        Kaynak: Health, Healthline, American Academy of Dermotology

