Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temaslarda bulunmak üzere Irak’ın başkenti Bağdat’a geldi. Çavuşoğlu, Bağdat Uluslararası Havalimanı’nda Irak Dışişleri Bakanlığı Vekili Hazim Yusuf ile Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız tarafından karşılandı. Çavuşoğlu temasları kapsamında ilk olarak Irak'ta yeni hükümeti kurmakla görevli olan Adil Abdülmehdi ile bir araya geldi.

Abdülmehdi’nin Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, hükmet kurmakla görevlendiren Abdülmehdi’yi kutlayan Çavuşoğlu’nun, başta su krizi olmak üzere iki ülke arasındaki bazı sorunları çözme yollarının yanı sıra bölgedeki gelişmeleri görüştüğü aktarıldı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun, Irak’a bütün alanlarda tam destek vereceği belirtilen açıklamada, iki ülke arasındaki sorunları çözmek için işbirliğini devam etmesi gerektiğinin altı çizildi. Türkiye ile Irak arasındaki ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi gerektiği belirtilerek, "İki milletin menfaati doğrultusunda iki ülke arasındaki olağanüstü ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiği vurgulayan Abdülmehdi, teröre karşı yürüttüğü mücadeleyi zaferle tamamlayan Irak’ın imar aşmasına girdiğini söyledi" ifadeleri kullanıldı.

Çavuşoğlu, Abdülmehdi ile görüşmesinin ardından Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar el-Hekim ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Başbakan Haydar el-İbadi, Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi, Bedir Örgütü lideri Hadi el-Amiri, Iraklı diğer yetkililer ve Türkmen toplumunun temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

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