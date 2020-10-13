Çavuşoğlu'ndan İsveçli bakana canlı yayında çifte standart dersi!

HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşı ile yaptığı ortak basın toplantısında İsveç Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'yi Suriye'den çıkmaya çağırmasına sert sözlerle tepki gösterdi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"TERÖRİSTLERİ AYIRT EDELİM"

"Siz kimden aldığınız yetkiyle Türkiye'nin Suriye'den çıkmasını istiyorsunuz? Suriye, İsveç yönetimine veya AB'ye böyle bir yetki mi verdi? Biz Suriye'yi bölmek istemiyoruz ama siz PKK'ya destek olmak için çekil diyorsunuz. İdlib'den de çekilmemizi istiyor musunuz? İstemiyorsunuz, çünkü 3 milyon mülteci gelecek çekilirsek. İnsani konularda duyarlılığını takdir ediyoruz. İnsani yardımda da öncü ülkelerden birisiniz ama teröristlerle Suriyeli kardeşlerimizi ayırt edelim.

"İTİRAZIMIZ ÇİFTE STANDARDA"

İkincisi siz diyorsunuz ki, Kıbrıs'ın egemenlik hakkı. Peki Kıbrıs Türkleri'nin haklarından niye bahsetmiyorsunuz? Hidrokarbon kaynakları üzerinde onların hakkı yok mu? Neden buna vurgu yapamıyorsunuz? Çünkü AB içinde dayanışma sergilemek istiyorsunuz. Ama yanlış işte dayanışma içinde olmak insani körleştirir. Yunanistan, sınırda ve Ege denizinde bu kadar mültecinin botlarını batırırken, niye onları eleştirmiyorsunuz? Bizim de samimi olarak itirazımız bu çifte standarda. Lütfen bunlardan kurtulun.

"DİĞER SURİYELİ KÜRTLERİ DİNLEYİN"

Biz PYD/YPG/PKK hiç ayrım yapmıyoruz. Siz böyle görmek istiyoruz. Ofis açtırdınız, ofisin başına gelen adam kara para akladı. Bunlar terörist. Suriyeli diğer Kürtleri dinleyin. Avrupa'daki Suriyeli Kürtleri dinleyin. PKK dışında birçok Kürt dernek var. Onlarla sizleri buluşturabiliriz."