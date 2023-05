Kıyafetten halıya her an her yerde çay lekeleriyle karşı karşıya kalmamız söz konusu olabilir. Çay lekelerine anında ve doğru müdahale edildiğinde kolayca çıkabileceğini biliyor muydunuz? İşte çay lekesi nasıl çıkar? sorusunun cevabını arayanlara muhteşem notlar!

Not: Eğer çay lekesi olan bölge, ipek, şifon, yün vb. gibi hassas yapılı kumaşlardan oluşuyorsa temizleme aşamasında daha dikkatli olmanız gerektiğini unutmayın, çitileme ve ovalama gibi uygulamalar içeren yöntemleri tercih etmeyin.

Dikkat! Çay lekesini çıkarırken ilk aşamada kesinlikle sıcak ya da kaynar su kullanmayın. Çay lekesini çıkarırken ilk aşamada mutlaka soğuk ya da ılık su kullanılmalıdır!