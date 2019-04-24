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Olay, geçen 2 Mart'ta Paşamsultan Mahallesi, Samanpazarı Caddesi'nde meydana geldi. Sarraf Çarşısı'nda çay ocağı işleten Rıdvan N., iş yerinin önünde namlusu kısaltılmış av tüfeğiyle oynarken, iddiaya göre, silah yanlışlıkla ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar çarşıda çakmak satarak geçimini sağlayan Hakkı Gültekin'in ensesine isabet etti. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Gültekin, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.
DHA'nın haberine göre hastanede 53 gündür yaşam mücadelesi veren Hakkı Gültekin'den acı haber geldi. Gültekin, dün yaşamını yitirdi. Hakkı Gültekin'in cansız bedeni detaylı otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI
Şüpheli Rıdvan N., olayın ardından gözaltına alındı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli ifadesinde tüfekle oynarken silahın yanlışlıkla ateş aldığını öne sürerek, "Ben tüfeği evden getirdim, çay ocağına bırakacaktım. İş yerine girdim, masaya tüfeği koydum. Amcadan bir tane çakmak alıp parasını verdim. Daha sonra o kapıdan çıkarken ben de tüfeği masanın üzerinden aldığım esnada tüfek patladı. Bilerek olmadı. Adam yere yığıldı. Sonrasında etraftaki insanlara seslendim, 'Polisi, ambulansı arayın' dedim. Çevredeki esnaflar da bilir, bizim aramız çok iyiydi, muhabbetimiz iyiydi. Bilerek olmadı" diyerek kendisini savundu.
Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi.
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