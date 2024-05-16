ÇAYKUR 2024 yılında görevlendirilmek üzere; 1072 mevsimlik işçiyi istihdam edeceğini duyurmuştu. Başvuruların tamamlanmasının ardından işçi alımına yönelik kura çekimi ise 14 Mayıs günü saat 09.00'da Rize Gençlik ve Spor Salonu'nda yapıldı ve nihai sonuçlar açıklandı. İşte, 2024 ÇAYKUR mevsimlik işçi kura sonuçları ve nihai listesi...