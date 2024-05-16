HPV aşısı nedir, ne işe yarar? Ücretsiz HPV aşıları nerede yapılır, HPV aşı başvurusu nasıl yapılır?

HPV NEDİR?

HPV (human papillomavirus) çok yaygın bir virüs grubunun adı.

100'den fazla farklı HPV türü var ve enfeksiyonlar genellikle herhangi bir semptoma yol açmıyor ancak bazı türleri siğillere neden olabiliyor. Bunlar elde, ayakta, cinsel organda veya ağız içinde görülebiliyor.

Fakat çoğu durumda insanların vücutları, bu kişiler enfekte olduklarını bile anlamadan virüsü atıyor.

Yüksek risk taşıyan HPV türleri ise kansere yol açabilen anormal doku büyümesine ve başta rahim ağzında olmak üzere genital bölgelerde kansere neden olabiliyor.

Bu virüs, yaşamın ilerleyen dönemlerinde bazı kanserlerin gelişme riskini artırıyor:

rahim ağzı kanseri

bazı ağız ve boğaz kanserleri

anüs ve genital bölgelerin bazı kanserleri