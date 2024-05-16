HPV aşısı nedir, ne işe yarar? Ücretsiz HPV aşıları nerede yapılır, HPV aşı başvurusu nasıl yapılır?
İstanbul'da ücretsiz HPV aşısı olunacağını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu duyurdu. 16 Mayıs'tan itibaren uygulamaya başlanan ücretsiz HPV aşısı başvuru yapıldıktan sonra gerçekleşecek. Ücretsiz HPV aşısından belli yaş aralığındaki kişiler yararlanacak. Peki HPV aşısı nedir, ne işe yarar? Ücretsiz HPV aşıları nerede yapılır, HPV aşı başvurusu nasıl yapılır?
İBB'den sosyal yardım alan bireyler/ ebeveynler başvuru formunu dolduranlar HPV aşısı olabilecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafıdan duyurusu yapılan, 16 Mayıs’tan itibaren uygulamaya başlanan ücretsiz HPV aşısından belli yaş aralığı yararlanacak. HPV aşısı, human papillomavirus adıyla bilinen ve rahim ağzı kanserlerinin neredeyse tamamında görülen virüse karşı koruma sağlayan bir aşıdır. İşte HPV aşısı hakkında detaylar…
HPV NEDİR?
HPV (human papillomavirus) çok yaygın bir virüs grubunun adı.
100'den fazla farklı HPV türü var ve enfeksiyonlar genellikle herhangi bir semptoma yol açmıyor ancak bazı türleri siğillere neden olabiliyor. Bunlar elde, ayakta, cinsel organda veya ağız içinde görülebiliyor.
Fakat çoğu durumda insanların vücutları, bu kişiler enfekte olduklarını bile anlamadan virüsü atıyor.
Yüksek risk taşıyan HPV türleri ise kansere yol açabilen anormal doku büyümesine ve başta rahim ağzında olmak üzere genital bölgelerde kansere neden olabiliyor.
Bu virüs, yaşamın ilerleyen dönemlerinde bazı kanserlerin gelişme riskini artırıyor:
rahim ağzı kanseri
bazı ağız ve boğaz kanserleri
anüs ve genital bölgelerin bazı kanserleri
ÜCRETSİZ HPV AŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İBB'nin HPV aşısı uygulamasından yararlanmak isteyen İstanbullular başvuru formuna "https://forms.ibb.gov.tr/saglik/ibb-hpv-formu/" adresinden ulaşılabilecek. Başvurulardan 9-26 yaş arasındaki kişiler yararlanacak.
Başvurunuz onaylandığı taktirde uygulama öncesi tarafınıza SMS ile bilgilendirme yapılacak.
HPV AŞISI KİMLER OLACAK?
Ücretsiz HPV aşısından 9-26 yaş arasındaki kişiler yararlanacak.
İstanbul il sınırları içinde ikamet eden ve İBB'den sosyal yardım alan bireyler/ ebeveynler başvuru formunu doldurabilir.