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        Haberler Kısayol Kurban Bayramı tatili ne zaman, kaç gün, 9 gün mü olacak? Diyanet takvimi ile 2024 Kurban Bayramı tarihi

        Kurban Bayramı tatili tarihi: 2024 Kurban Bayramı tatili ne zaman, kaç gün sürecek?

        Kurban Bayramı tatili tarihi araştırması sıklaştı. 2024 Kurban Bayramı'na artık sayılı günlerin kalmasıyla tatil hazırlıkları da başladı. Bu sene haziran ayına denk gelen bayram tatili öncesi gözler "Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün tatil olacak?" sorularına çevrildi. İşte, Kurban Bayram tatili tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2024 - 12:03 Güncelleme: 16.05.2024 - 12:03
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        İslam alemi yılın ikinci dini bayramı olan Kurban'ı karşılmak için gün sayıyor. Resmi tatiller arasında da yer alan Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyenler şimdiden planlarını yapmaya başladı. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün sürecek ve 9 gün mü olacak? İşte, Kurban Bayramı tatili tarihi hakkında bilgiler...

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        KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Diyanet Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre; 2024 Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlayacak ve 4. günü 19 Haziran Çarşamba günü idrak edilmesiyle bitecek.

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        2024 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

        Kurban Bayramı Arefesi: 15 Haziran 2024 Cumartesi (Yarım gün)

        Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

        Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

        Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

        Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

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        2024 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

        Kurban Bayramı tatili resmi olarak arefe günü ile beraber 4,5 gün sürecek böylelikle 19 Haziran Çarşamba günü bitmiş olacak.

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        BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI, HAFTA SONUYLA BİRLEŞECEK Mİ?

        2024 Kurban Bayramı bu sene 19 Haziran Çarşamba gününden itibaren sona erecek. 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma günün de tatil ilan edilmesi durumunda bayram tatili hafta sonunun da eklenmesiyle birlikte toplamda 9 gün olacak. Ancak konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

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        2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

        11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili

        12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı

        6 Şubat Salı: Mirac Kandili

        24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili

        11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

        5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

        9 Nisan Salı: Arefe

        10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)

        11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)

        12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)

        15 Haziran Cumartesi: Arefe

        16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)

        17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)

        18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)

        19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)

        7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı

        16 Temmuz Salı: Aşure Günü

        14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili

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