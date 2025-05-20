ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

ÇAYKUR 1500 işçi alımı kura çekimi 22 Mayıs Perşembe günü saat 09.00'da Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonunda gerçekleşecek. Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde işe alınacak mevsimlik işçiler, İŞKUR nihai listeleri esas alınarak (MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Bölümü mezunları hariç) noter tarafından yapılacak olan kura çekimiyle belirlenecektir.