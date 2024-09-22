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        Çaykur Rizespor: 0 - Samsunspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Samsunspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Olivier Ntcham'ın golüyle kazanan Samsunspor, puanını 12'ye yükseltti. Çaykur Rizespor ise haftayı 4 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2024 - 18:57 Güncelleme: 22.09.2024 - 18:57
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        Samsunspor, Rize'de istediğini aldı!
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        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Samsunspor oldu.

        Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 46. dakikada Olivier Ntcham attı.

        Bu sonucun ardından Samsunspor puanını 12'ye yükseltirken, Çaykur Rizespor ise 4 puanda kaldı.

        Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Samsunspor, evinde Göztepe'yi ağırlayacak. Çaykur Rizespor, Alanyaspor'a konuk olacak.

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