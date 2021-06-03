Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yeşil-mavililerde adaylığını açıklaması beklenen Tahir Kıran’ın tek liste ile seçime gireceği, transfer çalışmalarının da yeni yönetimin belirlenmesinin ardından hız kazanacağı kaydedildi.

Sözleşmeleri sona eren ve takımdan ayrılan oyuncu sayısının fazla olduğu Çaykur Rizespor’da mevcut kadroda 3’ü kaleci olmak üzere toplamda 12 futbolcu bulunuyor. Yeni sezon öncesi kadrosunu büyük oranda yenileyecek olan Karadeniz ekibinde mevcut kadroda bazı isimlerin de ayrılabileceği, 26 Haziran’da yapılacak yeni kongrenin ardından da transfer çalışmalarına hız verileceği ifade edildi.

Bu arada tek liste ile seçime girmesi beklenen Tahir Kıran’ın başkanlık görevini devralması durumunda teknik direktör Bülent Uygun ve ekibi ile yola devam etmeyi planladığı öğrenildi. Çaykur Rizespor’da yeni sezonda da görev almayı istediği ifade edilen Bülent Uygun’un da sezon sonu itibariyle transfer çalışmalarıyla ilgili bir rapor hazırladığı, en az 13 oyuncunun transfer edilebileceği ve kadrodan ayrılacak oyunculara göre bu sayının daha da artabileceği kaydedildi.