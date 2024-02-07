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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor, David Akintola’yı renklerine bağladı - Çaykur Rizespor Haberleri

        Çaykur Rizespor, David Akintola’yı renklerine bağladı

        Çaykur Rizespor David Akintola'yı 1 buçuk yıllığına kadrosuna kattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 22:01 Güncelleme: 07.02.2024 - 22:01
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        Ç. Rizespor, Akintola'yı transfer etti
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        Çaykur Rizespor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-mavili ekip bu sezon Adana Demirspor forması giyen David Akintola ile anlaşma sağladı. Sağlık kontrolünden geçen 28 yaşındaki Nijeryalı forvet oyuncusu David Akintola, kendisini 1,5 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Çaykur Rizespor kulübünden yapılan yazılı açıklamada, “Yeni transferimiz David Akintola’ya “hoş geldin” diyor, başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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