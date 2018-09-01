CD Everton - Colo_Colo maç önü

Şili Premier Lig heyecanı devam ediyor. CD Everton, 02 Eylül 2018 Pazar günü Colo_Colo takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 18:00. 15 puanlı CD Everton 16. sırada bulunuyor, Colo_Colo 36 puana sahip ve 5. sırada. Ev sahibi CD Everton, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Colo_Colo, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 682. İddaa'da CD Everton kazanır 2.80, berabere biter 2.90, Colo_Colo kazanır 2.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

CD Everton önceki hafta Union Espanola mücadelesinde 2-0 yenildi.

Colo_Colo ise Huachipato karşılaşmasında 0-3 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet alan CD Everton, 10 gol attı ve 14 gol yedi.

Colo_Colo ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Colo_Colo, 12 gol atarken 14 gol yedi.

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