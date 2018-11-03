CD Feirense - Tondela karşılaşma önü

Portekiz Premier Lig maçında CD Feirense ile Tondela, 04 Kasım 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 18:00. CD Feirense 9 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Tondela 6 puanda ve 16. sırada. CD Feirense son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Tondela, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 530. İddaa'da CD Feirense kazanır 2.10, berabere biter 2.80, Tondela kazanır 2.70 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.35, 2.5 gol üstünün oranı 2.15. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.45.

CD Feirense son haftadaki Maritimo müsabasında 0-1 yenildi.

Tondela ise Boavista maçında 3-2 kazandı.

CD Feirense, evinde 1 galibiyet, 3 beraberlik, yaşadı ve 3 gol atıp 1 gol yedi.

Tondela, dış sahada 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Tondela 2 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

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