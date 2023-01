HABERTURK.COM

CE Sınıfı Ehliyet Nedir?

CE sınıfına ait sürücü belgesinin temeli C sınıfı araçlardan oluşur. C sınıfı araçlara takılan römork veya yarı römorklardan meydana gelen birleşik araçların kullanılmasına özeldir. Bu nedenle de CE sınıfı ehliyet almak için önce C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gerekmektedir.

Çeşitli araç türlerini kapsadığı için bu ehliyet türünde tecrübe ön plana çıkmaktadır. Tüm bunlara ek olarak CE sınıfı sürücü belgesi almanın kurallarından biri de 21 yaşını doldurmuş olmaktır.

Bu ehliyet tipine yönelik diğer düzenleme de geçerlilik süresi olmaktadır. Sonuç olarak CE sınıfı ehliyet için belirlenen geçerlilik süresi 5 sene olmaktadır.

CE Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanabilir?

Son derece geniş kapsamlı bir içeriği olan CE sınıfı ehliyet ile B, BE, B1, C, C1, C1E, F ve M sınıfına ait araçlar kullanılabilmektedir. Dolayısıyla sadece bu sınıfın dışında kalan araçların kullanımına izin yoktur. Eğer bir CE sınıfı ehliyete sahipseniz aşağıdaki araçlar ile sürüş yapmanız mümkündür.

C sınıfına ait araçlara takılmış römork ya da yarı römorklardan meydana gelmiş birleşik araçlar (minimum 750 kg olmalı)

Otomobillere monte edilen römork ya da yarı römorklar (ağırlığı minimum 3500 kg)

Kamyonet ve çekicilere takılan minimum 750 kg olan römork ya da yarı römorklar (araçlar 3500-7500 kg arasında olmalı)

Ağırlığı en fazla 3500 kg olan römorklar ile römork takılı araçlar

Kamyonet ve çekiciler (ağırlığı 3500-7500 kg arası)

Motor gücü 15 kW değerinin altında yer alan dört tekerli motorlar (ağırlığı en fazla 400 kilo olmalı)

Otomobil

Traktör

Motor bisiklet

Eğer “CE sınıfı ehliyet hangi araçları kullanamaz” diye merak ediyorsanız CE sınıfına ait bir ehliyeti olan kimse, yukarıda sayılan araçlar dışında başka araçları kullanamaz. Bu bağlamda D, D1, DE, D1E ve G sınıfına ait araçların kullanılması mümkün değildir.

CE Sınıfı Ehliyet Alma Şartları Nelerdir?

CE sınıfı bir ehliyete ihtiyacınız varsa bazı şartları yerine getirmeniz gerekir. Bunun sonucu olarak CE sınıfı ehliyet alma şartları şu şekilde sıralanabilir:

21 yaşını tamamlamış olmak

C sınıfı bir sürücü belgesine sahip olmak

Ehliyet sınavlarında başarı sağlamak

Ehliyetin süresiz bir şekilde geri alınmamış olması

Eğitim düzeyinin en az ilkokul olması

Ehliyet almak için herhangi bir sağlık problemini bulunmaması

Tüm bu şartlara göre istenen özellikleri karşılamayan bireyler, CE sınıfı sürücü belgesi almaya hak kazanamazlar. Ek olarak B sınıfına ait ehliyete sahip bir birey, CE sınıfı ehliyete geçiş yapabilir. B sınıfı ehliyetten CE sınıfı ehliyete geçiş yaparken C sınıfı bir ehliyetinizin olması gerekmektedir. Bu anlamda B sınıfı ehliyeti olan insanlar 21 yaşını tamamlayınca C sınıfı ehliyete geçiş yaparlar. Ardından da C sınıfından CE sınıfı sürücü belgesi alabilmektedirler.

CE Sınıfı Ehliyet Fiyatları

CE sınıfı sürücü belgesi edinebilmek için resmi bir sürücü kursuna yazılmanız gerekecektir. Bu kursların fiyatlandırmaları her kurs merkezinde farklılık göstermektedir. Ancak 2022 senesi için bir ortalama verecek olursak CE sınıfı ehliyet fiyatları kapsamında harç ücretleri toplamda 2.208.70 TL’yi bulmaktadır.