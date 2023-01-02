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Haberler Gündem D Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır? D Sınıfı Ehliyet Nedir, Yaş Sınırı Var Mı ve Şartları Neler?
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D sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır? D sınıfı ehliyet nedir, yaş sınırı var mı ve şartları neler?

Yeni ehliyet gruplarından biri olan D sınıfı ehliyet, her ne kadar DE, D1 ve D1E sürücü belgeleri ile karıştırılsa da aslında hepsinden farklı bir türdür. Otobüs kullanmak isteyenler için oluşturulmuş olan bu ehliyet grubunda başka araçlar da bulunmaktadır.

D Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır? D Sınıfı Ehliyet Nedir, Yaş Sınırı Var Mı ve Şartları Neler?
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Klasik arabalara göre son derece büyük boyutlarda ve kullanım şekli zor olan D sınıfına ait ehliyet türü için bazı özel şartlar geliştirilmiştir. Dolayısıyla özellikle otobüs ile trafiğe çıkmak isteyen bireyler bu sürücü belgesi kategorisine dahil olması gerekir.

D Sınıfı Ehliyet Nedir?

Yalnızca otobüs kullanmak isteyen kişilerin değil aynı zamanda minibüs kullanma yetkisine sahip olmak isteyen kişilerin başvurması gereken ehliyet tipi D sınıfı ehliyettir. Ancak otobüs şoförlüğü yapmak isteyenlerin D sınıfı sürücü belgesi alması zorunlu tutulmuştur.

Çünkü amacı sadece minibüs kullanmak olan vatandaşların D1 sınıfı ehliyet alması yeterli görülmüştür. D sınıfı ehliyete getirilmiş geçerlilik süresi ise 5 senedir.

Her ehliyet grubunda olduğu gibi D sınıfı ehliyet alırken de birtakım şartlar öne sürülmüştür. Bunlardan en önemlisi belli bir deneyime sahip olmaktır.

Bu nedenle de D sınıfı ehliyet almak isteyenlerde ilk olarak B grubuna ait ehliyet sahibi olma şartı aranmaktadır. Ek olarak diğer sürücü belgeleriyle kıyaslandığında daha zorlayıcı bir yaş sınırı bulunmaktadır. Buna göre D sınıfı ehliyet almak isteyen kişilerin 24 yaşını bitirmiş olması gerekmektedir.

D Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır?

D sınıfına özel olarak dahil eden araç türü otobüstür. Ancak D sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır deyince sadece otobüsler bu kapsamda yer almamaktadır. Çünkü bu sürücü belgesi ile B, B1, D1, F ve M sınıfı ehliyetler de kullanılabilmektedir. Dolayısıyla kullanım hakkı tanınan araçlar aşağıdaki gibi sıralanmıştır.

  • Otomobil
  • Otobüs
  • Motor bisiklet
  • Minibüs
  • Kamyonet
  • Traktör

D Sınıfı Ehliyet E Sınıfını Kapsar mı?

D sınıfı ehliyet türü ile alakalı olarak en çok merak edilen konulardan biri de D sınıfı ehliyet E sınıfını kapsar mı sorusudur. E grubuna ait sürücü belgesi esasen tır kullanma yetkisi veren bir türdür.

Fakat 2016 yılı ile gelen düzenlemeden sonra D sınıfı ehliyete sahip olan vatandaşlar artık tır kullanamamaktadır. Dolayısıyla bu düzenlemeden beri D sınıfı ehliyetin, E sınıfı ehliyeti kapsaması gibi bir durum söz konusu değildir.

D Sınıfı Ehliyet Alma Şartları

Bu sürücü belgesine sahip olmak için belirlenmiş bazı şartlar bulunmaktadır. Bu koşulları sağlayan herkes için D sınıfı ehliyet alma yolu açılmıştır. D sınıfı ehliyet alma şartları şu şekilde listelenmiştir:

  • En az ilkokulu bitirmiş olmak
  • B sınıfı sürücü belgesi edinmiş olmak
  • Ehliyet almaya engel herhangi bir durum olmadığını gösteren sağlık raporuna sahip olmak
  • 24 yaşını bitirmiş olmak
  • Resmi ehliyet sınavlarında başarı göstermek
  • Süresiz bir şekilde ehliyetin geri alınmış olması gibi bir durum yaşamamış olmak

D Sınıfı Ehliyet Nasıl Alınır?

Eğer D sınıfı ehliyet nasıl alınır diye merak ediyorsanız ilk olarak yazılı ehliyet sınavlarına girmeniz gerekmektedir. Bu süreci başarı ile tamamladıktan sonra ise sürücü kursuna sunmak için bazı resmi kağıtları edinmeniz istenir. Bu bağlamda D sınıfı ehliyet için gerekli evraklar aşağıdaki gibi olmaktadır.

  • Güncel olan 2 tane biyometrik fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş olmalı)
  • Adli sicil belgesi
  • Nüfus cüzdanının bir fotokopisi
  • Mezuniyet durumunuzu gösteren belge
  • “Sürücü olur” isimli ve onaylı sağlık raporu
  • Kan grubunu gösteren kart

D Sınıfı Ehliyet Fiyatları

D sınıfı ehliyet sahibi olurken bir sürücü kursuna kayıt yaptırmanız gerekir. D sınıfı ehliyet fiyatları ise çeşitli kurslara göre farklılık gösterebilmektedir. Dolayısıyla bu noktada tercih size bırakılmıştır ve net bir fiyat karşılığı yoktur. Ancak D sınıfı ehliyet harç ücretleri ise bellidir. Buna göre belirlenen harç ücreti 2022 yılı için 1.863,70 TL şeklindedir.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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