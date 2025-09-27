Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Cehennem Melekleri 4 filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Cehennem Melekleri 4 ne zaman çekildi?

        Cehennem Melekleri 4 filminin konusu ve oyuncuları: Cehennem Melekleri 4 ne zaman çekildi?

        Cehennem Melekleri 4 (The Expendables 4) filmi, sinema perdesinin ardından 27 Eylül Cumartesi günü televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Senaryosunu, Spenser Cohen, Max Adams'ın kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Scott Waugh tarafından oturmaktadır. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, Cehennem Melekleri 4 filminin konusu ve oyuncularını haberimizde derledik. İşte Cehennem Melekleri 4 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, sorularının yanıtı...

        Giriş: 27.09.2025 - 18:05 Güncelleme: 27.09.2025 - 18:09
        1

        Cehennem Melekleri 4 filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Başrollerini, Jason Statham, Sylvester Stallone, Dolph Lundgren ve Randy Couture'un paylaştığı film, 2023 yılında vizyona girdi. Peki, "Cehennem Melekleri 4 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Cehennem Melekleri 4 ne zaman çekildi?" İşte Cehennem Melekleri 4 filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

        2

        CEHENNEM MELEKLERİ 4 KONUSU NEDİR?

        Cehennem Melekleri, ileri silah becerileri sahip olan son savunma hattıdır. ABD ve Rusya arasında nükleer çatışmaya karşı müdahale etmesi için Barney Ross'un liderliğindeki paralı asker grubunu çağırırlar. Ancak onların bu görevin üstesinden gelebilmesi için ekibin genişletilmesi gerekir. Ekibe dahil olan yeni üyeler ise tarzı ve taktikleriyle gruba farklılık katacaktır.

        3

        CEHENNEM MELEKLERİ 4 OYUNCULARI KİMLER?

        Jason Statham:Lee Christmas

        Sylvester Stallone:Barney Ross

        Dolph Lundgren:Gunner Jensen

        Randy Couture:Toll Road

        Eddie Hall:Adele

        Curtis "50 Cent" Jackson:Easy Day

        Megan Fox:Gina

        Tony Jaa:Decha

        Andy Garcia:Marsh

        Sheila Shah:Mandy

        Jacob Scipio:Galan

        Levy Tran:Lash

