Çekya Başbakanı'ndan Rusya açıklaması 0:00 / 0:00

AA

Başbakan Babiş, ülkede 2014'te yaşanan patlamayla bağlantısı olduğu gerekçesiyle 18 Rus diplomatın sınır dışı edilmesi kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

AA'nın haberine göre; patlamada hedefin Çekya olmadığını, bir Bulgaristan girişimcinin mallarının hedef alındığını aktaran Babiş, ''Şu ana kadar iddia edildiği gibi devlet terörü olmadığını vurgulamak isterim. Rusya, bir Bulgar silah tüccarının mallarını hedef aldı, Çekya'ya karşı saldırıda bulunmadı.'' diye konuştu.

Babiş, 17 Nisan'da yaptığı açıklamada, 18 Rus diplomatın Rusya istihbarat servisine çalıştığını ve 2014'te ülkenin Güney Moravya bölgesinde bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamayla ilişkisinin olduğu yönünde ciddi şüpheler olduğunu söylemiş, bu gerekçeyle 18 Rus diplomatın 48 saat içinde ülkeyi terk etmelerinin istendiğini duyurmuştu.

Rusya da, Çekya'nın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan 20 diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.