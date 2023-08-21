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        Haberler Gündem Çekya Türkiye voleybol maçı ne zaman? Çekya Türkiye voleybol maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Çekya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

        2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası kapsamında mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız Çekya ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili akıllara takılan sorular Çekya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? soruları oldu. Konuya dair detaylar haberimizde...

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        Habertürk
        Giriş: 21.08.2023 - 15:16
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        2023 Milletler Ligi'nde madalya kazanan Filenin Sultanlarının Avrupa Şampiyonluğu için mücadelesini sürdürüyor. Filenin Sultanları, Düseldorf'ta düzenlenen Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki ikinci maçında Azerbaycan ile karşılaştı. Milli Takımımız, mücadeleden 3-0 galip ayrıldı ve grupta 2'de 2 yaptı. İlk maçta İsveç'i 3-0 malup eden milli takımımız üçüncü maçında Çekya ile karşılaşacak. İşte Çekya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? sorularının cevaplarına dair bilgiler...

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        TÜRKİYE-ÇEKYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ?

        Türkiye-Çekya voleybol maçı 21 Ağustos 2023 Pazartesi günü saat 18.00’de başlayacak

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        TÜRKİYE-ÇEKYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

        Heyecanla beklenen mücadele TRT Spor’dan canlı yayınlanacak.

        Haberi Hazırlayan: Mirac Tunc
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