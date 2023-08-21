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2023 Milletler Ligi'nde madalya kazanan Filenin Sultanlarının Avrupa Şampiyonluğu için mücadelesini sürdürüyor. Filenin Sultanları, Düseldorf'ta düzenlenen Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki ikinci maçında Azerbaycan ile karşılaştı. Milli Takımımız, mücadeleden 3-0 galip ayrıldı ve grupta 2'de 2 yaptı. İlk maçta İsveç'i 3-0 malup eden milli takımımız üçüncü maçında Çekya ile karşılaşacak. İşte Çekya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? sorularının cevaplarına dair bilgiler...