Celal Can Algül ile Cansu Tuman kol kola
Kısa bir süre önce oyuncu Helin Kandemir'den ayrılan Celal Can Algül, oyuncu Cansu Tuman ile bir mekân çıkışında kol kola görüntülendi
Giriş: 05.12.2025 - 08:12 Güncelleme: 05.12.2025 - 08:12
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Celal Can Algün, Etiler'deki bir mekândan Cansu Tuman ile kol kola çıkarken objektiflere yansıdı.
Celal Can Algül, patlayan flaşların ardından şok yaşadı. Bir anda ne yapacağını bilemeyen Algül'ün o anları objektiflere yansıdı.
Celal Can Algül, basın mensuplarının Cansu Tuman ile ilgili sorularına "Normal arkadaşım" demekle yetindi.
