        Celal Can Algül ile Cansu Tuman kol kola

        Celal Can Algül ile Cansu Tuman kol kola

        Kısa bir süre önce oyuncu Helin Kandemir'den ayrılan Celal Can Algül, oyuncu Cansu Tuman ile bir mekân çıkışında kol kola görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2025 - 08:12 Güncelleme: 05.12.2025 - 08:12
        Kol kola görüntülendiler
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Celal Can Algün, Etiler'deki bir mekândan Cansu Tuman ile kol kola çıkarken objektiflere yansıdı.

        Celal Can Algül, patlayan flaşların ardından şok yaşadı. Bir anda ne yapacağını bilemeyen Algül'ün o anları objektiflere yansıdı.

        Celal Can Algül, basın mensuplarının Cansu Tuman ile ilgili sorularına "Normal arkadaşım" demekle yetindi.

        #Celal Can Algül
        #Cansu Tuman
