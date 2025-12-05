Celal Can Algül ile Cansu Tuman kol kola

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Celal Can Algün, Etiler'deki bir mekândan Cansu Tuman ile kol kola çıkarken objektiflere yansıdı.

Celal Can Algül, patlayan flaşların ardından şok yaşadı. Bir anda ne yapacağını bilemeyen Algül'ün o anları objektiflere yansıdı.

Celal Can Algül, basın mensuplarının Cansu Tuman ile ilgili sorularına "Normal arkadaşım" demekle yetindi.