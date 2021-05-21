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Celaleddin Harzemşah kimdir, Türk mü? Celaleddin Harzemşah ne zaman, neden öldü? Bozkır Arslanı Celaleddin...

ATV'nin yeni dizilerinden biri olan Bozkır Arslanı Celaleddin'de Celaleddin Harzemşah'ın hayat hikayesi anlatılacak. Asıl adı Mergüberti olan Celaleddin Harzemşah'ın biyografisi ve hakkında merak edilenleri bir araya getirdik...

Celaleddin Harzemşah kimdir, Türk mü? Celaleddin Harzemşah ne zaman, neden öldü? Bozkır Arslanı Celaleddin...

Celaleddin Harzemşah günün hakkında en çok arama yapılan isimlerinin başında geliyor. İşte Celaleddin Harzemşah'ın hayat hikayesi...

CELALEDDIN HARZEMŞAH KİMDİR?

Asıl adı Mergüberti olan sultan Türk İslam tarihinin en cesur ve gözü kumandanlarından birisidir. Moğollara karşı Türkiye Selçuklularıyla ve Eyyubilerle iş birliği yaparak daha fazla ilerlemelerine engel oldu. Babasının vefat etmesinden sonra bazı beyler sultan olmasını istemeyerek Celaleddin Harzemşah'a suikast düzenledi. Arkasından yapılan tüm planların üstesinden gelerek tahtı elde eden sultanın en büyük hedefi Moğolların daha fazla yağma ve talan yapmasına engel olmaktı. Doğu Anadolu bölgesinden Anadolu topraklarına giriş yapan ve Gürcü ve Ermenilerden oluşan 40.000 kişilik orduyu bertaraf ederek ilerlemesini sürdürdü.

İslam kumandı olarak tarihe geçen Celaleddin Harzemşah, Müslümanlara karşı zulüm yapan her milletle mücadele etti. Özellikle Moğol ve Gürcülerle çok çetin mücadele halindeydi. Moğollar, Celaleddin Harzemşah'ı Ortadoğu'ya girmelerinde en büyük engel olarak görmekteydi. Siyasi ve idari anlamda maruz kaldığı zayıflıklara rağmen savaş meydanlarında çok önemli başarılar elde etmiştir. Cengaver bir komutan olan Celaleddin Harzemşah aynı zamanda alimlere büyük ehemmiyet verirdi. Sarayında çevresinde asker ve idareciler kadar alimlerin de olmasına özen gösterirdi.

Türk-İslam tarihinin en cesur komutanlarından olan Celaleddin Harzemşah, 1231 yılında Moğollarla girdiği savaşta saldırıya uğrayarak şehit düştü.

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