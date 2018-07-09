Vertigo Investment Holding adına kayıtlı 97 metre uzunluğa sahip yaklaşık 200 milyon dolarlık Cayman Adaları bayraklı yat, ilçedeki marinalara sığmadığı için Cruise Port Limanı büyük iskeleye yanaştırıldı.
Göcek koylarını dolaştıktan sonra Marmaris'e gelen yat büyüklüğüyle dikkati çekti.
9 misafir kabini, 32 mürettebatı bulunan yatın limanda iki gün kaldıktan sonra ayrılacağı belirtildi.
Honduras, Yunanistan, Kanada, ABD ve İngiltere'den misafirleri olduğu belirtilen mega yata 348 bin lira karşılığında 60 bin litre gümrüksüz akaryakıt verildi.
İçinde yan duvarları ve tabanı camdan yapılmış bir havuz bulunan yata ilçedeki yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi.
BODRUM'A DEMİRLEDİ! 2 MİLYON 800 BİN LİRALIK ALIŞVERİŞ YAPTI
Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan Bodrum'a getirilen, Suudi iş insanı Şeyh Abdul Mohsen Abdulmedik Al Sheikh'in 73 metre uzunluğundaki 50 milyon dolarlık yatına, 2 milyon liralık akaryakıt ve 800 bin liralık gıda takviyesi yapıldı.
Suudi Arabistan'ın önde gelen ailelerinden Al Nahyan'a mensup iş insanı Şeyh Abdul Mohsen Abdulmedik Al Sheikh'e ait olduğu belirtilen, 73 metre uzunluğunda ve 50 milyon dolar değerindeki 'Coral Ocean' isimle yat, bu sabah, Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan Bodrum'a getirildi.
Yalıkavak Koyu açıklarında demirlenen dev yat, daha sonra Yalıkavak Limanı'na yanaştırıldı. Mini denizaltısı, helikopter pisti, sauna, sinema salonu, fitness merkezi, 2'si kapalı 3 havuzu bulunan, 19 kişilik personelin görev yaptığı yat, yerli- yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Yatı görenler, fotoğrafını çekti.
Limana yanaştırılan lüks yata Aliağa rafinerisinden getirilen 17 tanker ile yaklaşık 2 milyon liralık akaryakıt ile Bodrum şehir merkezindeki bir toptancıdan, yaklaşık 800 bin liralık gıda takviyesinin yapıldığı belirtildi. Yat personeli, yiyecekleri kasalarla 2 saat boyunca yata taşıdı.
Cenevre'de Denizlerimizi Koruyalım Vakfı'nı kuran, başta köpekbalıkları olmak üzere okyanusta yaşayan memelilerin yaşamını yakından takip eden ve iyi bir dalgıç olan Şeyh Abdul Mohsen Abdulmedik Al Sheikh'in, ailesiyle birkaç gün içinde özel jetle Milas- Bodrum Havalimanı'na geleceği, oradan helikopterle yata geçeceği, Türkiye kıyıları ile Yunanistan adalarını kapsayan 2 haftalık mavi yolculuğa çıkacağı öğrenildi.
HAFTALIK KİRASI 10 MİLYON! İÇİNDE YOK YOK
Muğla'nın gözde turizm merkezlerinden Marmaris'e, Queen Miri isimli mega yat geldi
Otel, oyun, eğlence ve perakende şirketlerin sahibi milyarder iş adamı Amerikalı Sheldon Adelson'a ait olduğu belirtilen 92 metre uzunluğunda 14 metre genişliğindeki Marshall bayraklı mega yat, Cruise Port Limanı'na bağlandı.
Yatta, 1 master, 2 vip, 7 çift, 8 twin olmak üzere toplam 18 kabinde 36 kişi konaklayabiliyor.
Misafirlere kaliteli hizmet sunabilmek için yatta 36 kişilik mürettebat bulunuyor.
Alüminyum üst yapı ve çelik gövdeyle üretilen yatta spa, sauna, asansör, helikopter iniş pedi, sinema, konferans olanakları, çocuk oyun odası, buhar odası, güzellik odası, sağlık odası, kütüphane, plaj kulübü, yüzme havuzu, ihale garajı, klima, güverte jakuzi, spor salonu, WIFI bağlantısı bulunuyor.
Yatın haftalık kirasının yaklaşık 10 milyon lira olduğu belirtildi.
HAFTALIK KİRASI 1 MİLYON 220 BİN EURO OLAN 'SOLANDGE' BODRUM'DA
Bodrum'a, haftalık kira bedeli 1 milyon 220 bin euro olan, 85 metre uzunluğundaki 'Solandge' adlı lüks yat demirledi. Katarlı prensin Bodrum'da yapacağı düğün ve balayı için getirildiği öğrenilen yata, yaklaşık 2 milyon liralık akaryakıt ve yiyecek takviyesi yapıldı.
Yunanistan'ın Kallithea Limanı'ndan Bodrum'a bugün öğle saatlerinde getirilen 'Solandge' adlı lüks yat, haftalık 1 milyon 220 bin euroluk kirasıyla dikkat çekiyor.
85 metre uzunluğundaki yatta mini denizaltı ve özel koruma timi bulunuyor.
Yata, yaklaşık 14 tanker ile akaryakıt takviyesi yapıldı.
Ayrıca Bodrum Gıda Çarşısı'ndan da sebze, meyve ve deniz ürünleri takviyesi gerçekleştirildi.
Katarlı bir prensin Bodrum'daki lüks otelde düzenlenecek düğününün ardından gelin ve damadın, yatla 2 hafta Türkiye ve Yunanistan kıyılarında mavi yolculuğa ve balayına çıkacağı öğrenildi.
ÇELİK KRALI ŞİMDİ DE KUŞADASI'NDA! YAKIT YETİŞTİREMEDİLER
Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Ege Port Limanı'na yanaşan Rusya'nın çelik ve metal kralı Viktor Rashnikov'a (69) ait, 144 metre uzunluğundaki 'Ocean Victory' isimli mega yata, 23 tanker yakıt alındı. 8 katlı olan ve helikopter hangarı bulunan ve dünyanın en büyük 10 lüks yatı arasında yer alan 140 metre uzunluğundaki gemi görenleri şaşırttı
Muğla'nın Bodrum ilçesi kıyılarında ailesiyle birlikte tatil yapan Rus iş adamı Viktor Rashnikov'a ait mega yat 'Ocean Victory', yakıt almak için Kuşadası Ege Ports Limanı'na yanaştı.
Akaryakıt deposu yaklaşık 2 milyon 500 bin liralık, toplam 518 ton yakıt alabilen yat için 23 tanker sıraya girdi.
Yata hizmet veren acente yetkilileri, yakıt ve yiyecek ikmalinden sonra yatın personeli ile birlikte Yunanistan'ın Atina Limanı'na hareket edeceğini söyledi.
RUS ÇELİK KRALI KUŞADASI'NI SEVDİ
Süper lüks yatıyla Kuşadası’na gelen ünlü Rus iş adamı 69 yaşındaki Victor Rashnikov, Kuşadası’nı çok sevdi. 8 katlı olan ve helikopter hangarı bulunan ve dünyanın en büyük 10 lüks yatı arasında yer alan 140 metre uzunluğundaki ‘Ocean Victory’ adlı milyon dolarlık yatını Kuşadası Körfezi açıklarında demirleyip, geceyi Kuşadası’nda geçiren Rus çelik kralı Rashnikov’un 2 gün daha Kuşadası’nda kalacağını öğrenildi.
Dünyanın sayılı zenginlerinin yer aldığı Forbes listesinde adı geçen Victor Rashnikov’un süper lüks yatı ‘Ocean Victory’, dün öğle saatlerinde Kuşadası Körfezi açıklarına demir attı. Rusya’nın çelik ve metal kralı Viktor Rashnikov, dünyanın en büyük 3 yatından biri olan, 144 metrelik, 300 milyon dolar değerindeki ‘Ocean Victory’ isimli yatı ile Ege adaları ve Bodrum’un ardından Kuşadası’na geldi.
Özel işleri nedeniyle jetiyle Bodrum’dan Londra’ya giden ve ardından tekrar Türkiye’ye dönen Rashnikov, Kuşadası Körfezi açıklarında demirleyen dev yatta dinlendi ve helikopterle şehir turu yaptı. Gündüz ayrıca Efes Antik Kenti ve Meryemana Evi’ni de ziyaret eden Rashnikov, yatına binerek geri döndü. Beraberindeki eşi ve kızlarıyla birlikte geceyi Kuşadası Körfezi açıklarında yatında geçiren Rashnikov’un ziyareti nedeniyle Kuşadası Setur Marina ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı, süper lüks yatın çevresine hiçbir tekne yaklaştırılmadı.
DÜNYANIN EN PAHALI 10 YATI ARASINDA YER ALIYOR
Yüzen saray görünümündeki yat İtalya tersanelerinde 2014 yılında yapımı tamamlanarak iş adamına teslim edildi.
Dünyanın en pahalı 10 yatı arasında gösterilen yüzen sarayda, 13 kabin, 7 güverte, 6 yüzme havuzu, güzellik salonu, hamam, sinema salonu, tenis kortu, su sporları merkezi, fitness salonu ve 14 metre uzunluğunda yüzer iskele bulunuyor. 50 mürettebatın görev yaptığı yatta içindeki helikopterle birlikte, açılır kapanır helikopter hangarı da yer alıyor. 8 bin ton ağırlığındaki yat, 25 knot hıza ulaşabiliyor.
ÇELİK KRALI 300 BİN LİRALIK YİYECEK ALDI
Rusya'nın çelik ve metal kralı Viktor Rashnikov 144 metrelik yatıyla Bodrum'a geldi. Lüks yat ilçenin ilgi odağı oldu
Rusya'nın çelik ve metal kralı Viktor Rashnikov, 144 metrelik dünyanın en büyük 3 yatından biri olan 300 milyon dolar değerindeki 'Ocean Victory' ile Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.
Rashnikov, helikopteri ve 3 yüzme havuzu bulunan 8 katlı dev yatta dinlenirken, yakınları ise zodyak botlarla koyları gezdi.
Rusya'nın 10 milyar dolarlık servetiyle en zenginleri listesinin üst sıralarında bulunan metal ve çelik kralı Victor Rashnikov, tekneyi 2014 yılında İtalyan tersanelerinde yaptırdı
144 metre uzunluğundaki teknenin değeri 300 milyon dolar
Rashnikov, 8 katlı, gövdesi roket atarlara dayanıklı, camları kurşun geçirmez özelliklere sahip ultra lüks yatıyla dün akşam Rodos Adası'ndan Bodrum'a geldi.
Ultra lüks yat Bodrum'a 3 mil uzaklıktaki Kara Ada ile Bodrum Kalesi arasına demirledi.
Dünyanın en büyük 5 yatı arasında gösterilen yatta 16'sı özel güvenlik toplam 40 personel bulunuyor.
Yatın içerisinde kütüphane, sinema salonu, tenis kortu üç açık iki kapalı yüzme havuzu, su sporları merkezi ve fitness salonu bulunuyor.
Yat büyüklüğü ve özellikleri ile yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekti.
Dünyanın en büyük çelik üreticilerinden biri olan Rashnikov'un yatta dinlendiği, yakınlarının ise zodyak bota binerek Bodrum koylarını gezdiği görüldü.
Lüks yata Bodrum Limanı'ndaki manavlar ve balıkçılar pazarından yaklaşık 300 bin liralık gıda takviyesi yapıldı.
Yatın Bodrum ve koylarında 3 gün kaldıktan sonra Mikonos Adası'na gideceği belirtildi.
Yatın bir süre daha ilçede kalacağı, bugün bir grup misafiri ağırlayacağı öğrenildi.
40 mürettebatın görev yaptığı yatta içindeki helikopterle birlikte, açılır kapanır helikopter hangarı da yer alıyor.
8 bin ton ağırlığındaki yat, 25 knot hıza ulaşabiliyor.
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