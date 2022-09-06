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Celtic Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Celtic Real Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi'nin 1. haftasında F Grubu'nda Celtic Real Madrid karşı karşıya geliyor. Heyecanla beklenen maç için futbolseverler araştırmalara başladı. Bu akşam ekranlara gelecek müsabaka TV 8,5 'den canlı olarak yayınlanacak. İşte merakla beklenen Celtic Real Madrid karşılaşmasıyla ilgili merak edilenler...

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  • Celtic Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Celtic Real Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    UEFA Avrupa Ligi'nde 2022-2023 sezonu 1. hafta mücadeleleriyle başlıyor. F Grubu'nda Celtic ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Büyük bir merakla beklenen karşılaşma, Celtic Park'ta oynanacak. Karşılaşmada İsviçreli hakem Sandro Schärer düdük çalacak. Peki Celtic Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte haberimizin ayrıntıları...
  • Celtic Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Celtic Real Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    CELTİC REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

    Celtic ile Real Madrid'in karşı karşıya geleceği Şampiyonlar Ligi'nin 1. haftasındaki mücadele 6 Eylül Salı günü saat 22:00'de oynanacak.
  • Celtic Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Celtic Real Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    Saat 22.00'de başlayacak karşılaşma EXXEN ve TV 8.5 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak

     

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