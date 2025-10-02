Habertürk
        Celtic taraftarları İsrail'i protesto etti

        Celtic taraftarları İsrail'i protesto etti

        İskoçya ekibi Celtic'in taraftarları, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını yine protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 22:18 Güncelleme: 02.10.2025 - 22:18
        Celtic taraftarları İsrail'i protesto etti
        İskoçya ekibi Celtic'in taraftarları, takımlarının UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında Portekiz temsilcisi Braga'yı ağırladığı maçta İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına yine tepki gösterdi.

        Uzun süredir Filistin'e destek veren Celtic taraftarları, Braga'nın Celtic Park'ta 2-0 kazandığı mücadelede "UEFA, İsrail'i normalleştirerek soykırıma ortak oluyor. Onları hemen atın!" pankartı açtı.

        İskoç taraftarlar, takımlarına desteğin yanı sıra tribünlerde Filistin bayrakları açarak İsrail'i protesto etti.

