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Yıldız Tilbe hakkında konuşan Cem Belevi ise "İftar yemeğine gittik. Ben de biraz geç kaldım, menajerim 'Yıldız seni kapıda bekliyor, çabuk gel' dedi. 'Nasıl yani ya geç kaldım, nasıl bekliyor?' dedim. Gittiğimde gerçekten kapıda beni bekliyordu. Boşuna Yıldız değil" sözleriyle övgüler yağdırdı.