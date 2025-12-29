Habertürk
        Cem Bölükbaşı'nın babası, Cemre Baysel'i takibe aldı - Magazin haberleri

        Cem Bölükbaşı'nın babası, Cemre Baysel'i takibe aldı

        Cemre Baysel'in, yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile aşk yaşadığı iddiaları sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Bölükbaşı'nın babasının Baysel'i takibe alması dikkat çekti.

        Giriş: 29.12.2025 - 22:08 Güncelleme: 29.12.2025 - 22:08
        Babası, Cemre Baysel'i takibe aldı
        Son dönemde özel hayatıyla sıkça gündeme gelen Cemre Baysel, geçtiğimiz aylarda aşk iddialarıyla gündeme gelmişti.

        Haziran ayında oyuncu Aytaç Şaşmaz ile dört yıllık ilişkisini sonlandıran Baysel’in, kısa süre önce rapçi Blok3 ile aşk yaşadığı öne sürülmüş, ünlü oyuncu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.

        Ünlü oyuncunun, son olarak yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile aşk yaşadığı öne sürüldü. İkilinin sosyal medya hesaplarından birbirlerini takibe almaları, bu iddiaları güçlendiren bir detay olarak dikkat çekti.

        Aşk söylentilerini destekleyen bir diğer gelişme ise Cem Bölükbaşı’nın babası Yavuz Bölükbaşı’ndan geldi. Yavuz Bölükbaşı’nın Cemre Baysel’i sosyal medyada takibe aldığı ve oyuncunun son paylaşımını beğenmesi dikkatlerden kaçmadı.

