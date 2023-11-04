Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Kültür-Sanat Sinema Cem Karaca’nın Gözyaşları

        Cem Karaca’nın Gözyaşları'ndan ilk afiş

        Başrolünü İsmail Hacıoğlu'nun oynadığı, Cem Karaca'nın hayatını anlatan "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminden ilk afiş yayınlandı. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2023 - 09:08 Güncelleme: 04.11.2023 - 09:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cem Karaca'nın Gözyaşları
        ABONE OL
        ABONE OL

        Anadolu rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca’nın hayatını anlatan “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filminden ilk afiş önceki gün yayınlandı. Başrolünü İsmail Hacıoğlu’nun oynadığı, yönetmenliğini Yüksel Aksu’nun yaptığı merakla beklenen filmin afişinde uluslararası sanatçı Emre Erdem imzası bulunuyor. Fikri Harika Prodüksiyon ve Aytaç Medya’nın yapımcılığını üstlendiğiÇekimleri devam eden film, 2024 Ocak ayında vizyona girecek.

        “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filminde Fikret Kuşkan’ı baba Mehmet Karaca, sinema ve televizyon dünyasının yıldız isimlerinden Yasemin Yalçın’ı ise anne Toto Karaca rolünde izleyeceğiz. Projede ayrıca Melisa Aslı Pamuk, Meral Çetinkaya, Buçe Buse Kahraman ve Melisa Döngel gibi birbirinden değerli oyuncular rol alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #cem karaca
        #film
        #İsmail Hacıoğlu
        #sinema
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Polat çifti ve 18 şüpheli adliyeye sevk!
        Polat çifti ve 18 şüpheli adliyeye sevk!
        Meteoroloji saat verdi! 4 il için "turuncu" 8 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 4 il için "turuncu" 8 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        KAAN yıl sonunda uçacak
        KAAN yıl sonunda uçacak
        Öldürüldü, parçalandı yakıldı
        Öldürüldü, parçalandı yakıldı
        Sığınmacıların kaldığı okul bombalandı
        Sığınmacıların kaldığı okul bombalandı
        Üç puan Zaha'dan!
        Üç puan Zaha'dan!
        Habertürk ekibine canlı yayında şarapnel düştü
        Habertürk ekibine canlı yayında şarapnel düştü
        Çekirge
        Çekirge
        Hizbullah'tan ilk açıklama
        Hizbullah'tan ilk açıklama
        10'un adı Aslan!
        10'un adı Aslan!
        Fenomen Banu Parlak serbest bırakıldı
        Fenomen Banu Parlak serbest bırakıldı
        Çağatay Çelik yazdı: Zaha'dan fragman
        Çağatay Çelik yazdı: Zaha'dan fragman
        TFF Süper Kupa'nın tarihi değişti!
        TFF Süper Kupa'nın tarihi değişti!
        Ali Koç'tan son dakika açıklaması: Sabrımız tükendi
        Ali Koç'tan son dakika açıklaması: Sabrımız tükendi
        "1 yıl içinde enflasyonu ciddi oranda kontrol altına alacağız"
        "1 yıl içinde enflasyonu ciddi oranda kontrol altına alacağız"
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        Nafaka miktarı belli oldu
        Nafaka miktarı belli oldu
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!