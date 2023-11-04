Anadolu rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca’nın hayatını anlatan “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filminden ilk afiş önceki gün yayınlandı. Başrolünü İsmail Hacıoğlu’nun oynadığı, yönetmenliğini Yüksel Aksu’nun yaptığı merakla beklenen filmin afişinde uluslararası sanatçı Emre Erdem imzası bulunuyor. Fikri Harika Prodüksiyon ve Aytaç Medya’nın yapımcılığını üstlendiğiÇekimleri devam eden film, 2024 Ocak ayında vizyona girecek.

“Cem Karaca’nın Gözyaşları” filminde Fikret Kuşkan’ı baba Mehmet Karaca, sinema ve televizyon dünyasının yıldız isimlerinden Yasemin Yalçın’ı ise anne Toto Karaca rolünde izleyeceğiz. Projede ayrıca Melisa Aslı Pamuk, Meral Çetinkaya, Buçe Buse Kahraman ve Melisa Döngel gibi birbirinden değerli oyuncular rol alıyor.