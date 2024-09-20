Cem Yılmaz'a gülmenin ücreti 250 Euro

Cem Yılmaz'ın 'CMXXIV' adlı gösterisinin 2024 Avrupa turnesi başlıyor.

İlk gösterisi 2 Ekim'de Nürnberg'de gerçekleşecek olan ünlü komedyen, toplamda 20 şehir gezecek.

Cem Yılmaz, 17 - 18 Ekim'de Rotterdam'da, 30 Kasım ve 1 Aralık'ta Köln, 13 - 14 Aralık'ta ise Londra'da üst üste iki gün seyirciyle buluşacak.

Cem Yılmaz'ın gösterisinin biletlerinin fiyatı 250 Euro (Yaklaşık 10 bin TL) ile 130 Euro (Yaklaşık 5 bin TL) arası değişiyor.

Yılmaz'ın Türkiye'deki gösterisinin fiyatı ise 10 bin TL ile 750 TL arası değişiyor.