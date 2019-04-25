Cem Yılmaz'a sürpriz parti!

Giriş: 25.04.2019 - 08:31 | Güncelleme:  

Komedyen Cem Yılmaz, önceki akşam yeni yaşını Levent'te bulunan evinde karşıladı. Sevgilisi Defne Samyeli'nin organize ettiği doğum günü partisinde eğlence geç saatlere kadar devam etti. Cem Yılmaz'ın doğum günü kutlamasına birçok ünlü isim katıldı

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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, komedyen Cem Yılmaz, önceki akşam yeni yaşını Levent'te bulunan evinde karşıladı. Sevgilisi Defne Samyeli'nin organize ettiği doğum günü partisinde eğlence geç saatlere kadar devam etti.

  • 2Cem Yılmaz'a özel kutlama! - Magazin haberleri
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    CEM YILMAZ GAZETECİLERE GÖRÜNTÜ VERMEDİ

    46 yaşında basan usta komedyeni, ağabeyi Can Yılmaz, Zafer Algöz, Çelil Nalçakan ve Uraz Kaygılaroğlu gibi isimler yalnız bırakmadı. Villasında düzenlenen partide eğlenen komedyen, gazetecilere görüntü vermedi.

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    Komedyen, pasta kesiminden sonra oğlu Kemal Yılmaz'ı annesi Ahu Yağtu'ya gönderdi. Evden çıktıktan sonra gazetecileri gören küçük Yılmaz, zafer işareti yaptı.

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    "KARDEŞİMİN DOĞUM GÜNÜ KUTLU OLSUN"

    Yalnız başına partiye katılan ağabey Can Yılmaz, "Kardeşimin doğum günü kutlu olsun. Çok özel birşey aldım, o yüzden söyleyemem" dedi.

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    Partiye Zafer Algöz ile katılan Celil Nalçakan, birlikte geldiği Zafer Algöz'ün taksinden inmesi için kapısını açtı.

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    Sorulara yanıt vermeyen ikili, hızlıca içeri girdi.

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    Genç oyuncu Uraz Kaygılaroğlu da doğum gününe katılan isimler arasında yer aldı.

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    "ONA KÜÇÜK BİR HEDİYE ALDIM"

    Oyuncu, "Cem ağabey antika eşyaları seviyor, ona küçük bir hediye aldım" dedi.

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