Cem Yılmaz'a sürpriz parti!

Komedyen Cem Yılmaz, önceki akşam yeni yaşını Levent'te bulunan evinde karşıladı. Sevgilisi Defne Samyeli'nin organize ettiği doğum günü partisinde eğlence geç saatlere kadar devam etti. Cem Yılmaz'ın doğum günü kutlamasına birçok ünlü isim katıldı