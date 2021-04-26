"2022 YILINA HAZIRLANIYORUZ"

Koronavirüs salgını nedeniyle setlerde çok dikkatli olmaları gerektiğini söyleyen ünlü komedyen, "Setler çok karışık. Herkes dikkatli çalışmaya çalışıyor ama neticede pandemiden dolayı herkes normalinden daha dikkatli davranmak zorunda. Onun için 15 Haziran'da başlayıp, eylül ayına kadar çalışacağız. 2022 yılına hazırlanıyoruz" şeklinde konuştu.