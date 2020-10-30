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HT Kulüp Yazı İşleri Müdürü Reşit Özet'in " Cem Yılmaz'dan Koç'a gönderme" başlıklı yazısı şöyle:

"Yeniden stand up gösterilerine başlayan ünlü komedyen Cem Yılmaz, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'ndeki şovunda Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç ile ilgili detaylara yer verdi.

Miami'de kendisini izlemeyen gelen Rahmi Koç'u salonda gören Cem Yılmaz, Rahmi Koç'un 'Sizi izlemeye geldim' demesiyle mest olmuş.

Ancak sonradan gerçeği anlayan Yılmaz, 'Meğerse Miami'ye marina almak için gelmişler. Biz ancak işin tekne kısmında kaldık' diyerek, salondakileri kahkaha krizine soktu.

Rahmi Koç'un gösteri sonrası kendisine bir mektup yazdığından da bahseden Cem Yılmaz, Koç'un gösteri ile ilgili düşüncelerini belirttiğini anlattı."