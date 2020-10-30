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Cem Yılmaz'dan Rahmi Koç'a gönderme

HT Kulüp Yazı İşleri Müdürü Reşit Özet, ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın, Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'u yeni gösterisinde sık sık andığını kaleme aldı. Özet, "Koç ile ilgili anektodlar anlatan Cem Yılmaz, seyirciyi esprileriyle kırdı geçirdi" ifadelerini kullandı

Cem Yılmaz'dan Rahmi Koç'a gönderme - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

HT Kulüp Yazı İşleri Müdürü Reşit Özet'in " Cem Yılmaz'dan Koç'a gönderme" başlıklı yazısı şöyle:

"Yeniden stand up gösterilerine başlayan ünlü komedyen Cem Yılmaz, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'ndeki şovunda Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç ile ilgili detaylara yer verdi.

Miami'de kendisini izlemeyen gelen Rahmi Koç'u salonda gören Cem Yılmaz, Rahmi Koç'un 'Sizi izlemeye geldim' demesiyle mest olmuş.

Ancak sonradan gerçeği anlayan Yılmaz, 'Meğerse Miami'ye marina almak için gelmişler. Biz ancak işin tekne kısmında kaldık' diyerek, salondakileri kahkaha krizine soktu.

Rahmi Koç'un gösteri sonrası kendisine bir mektup yazdığından da bahseden Cem Yılmaz, Koç'un gösteri ile ilgili düşüncelerini belirttiğini anlattı."

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