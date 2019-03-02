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Muhabirlerin, "Sosyal medyadan da paylaşım yaptınız. Yeni çıkacak filmlerinizi sadece sinemada mı izleyecek hayranlarınız? Yoksa siz de Yılmaz Erdoğan gibi Netflix gibi platformlara filmlerinizi satar mısınız?" sorularına “Sadece sinemalarda" cevabını verdi.