Cem Yılmaz'ın yeni filmi 'Karakomik Filmler'in 276.086 kişiyle açılması şaşırttı.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre 'Karakomik Filmler', Cem Yılmaz'ın yönettiği filmler arasında en kötü açılış yapan ikinci film oldu.

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2006 yapımı 'Hokkabaz', ilk 3 günde 247.912 kişi tarafından izlenmişti.



Geçtiğimiz hafta sonu en çok izlenen film '7. Koğuştaki Mucize' oldu.

Hafta sonunda 645.487bilet kesilen filmin toplam izleyici sayısı 10 günde 1.851.889 kişiye ulaştı.

Görünen o ki '7. Koğuştaki Mucize', izleyicinin üzerinde 2005 yapımı 'Babam ve Oğlum' etkisi oluşturdu.

Görünen o ki '7. Koğuştaki Mucize', gösterime 8 Kasım'da girecek olan 'Recep İvedik 6'ya kadar gişenin birincisi olmaya devam edecek.

Gösterime 4 Ekim'de giren 'Joker' ile 'Kral Şakir Korsanlar Diyarı'na olan ilgi vizyon takvimine paralel olarak devam ediyor.

'Joker', üçüncü hafta sonunda 164.466 kişi tarafından izlenerek toplamda 1.397.208 kişiye ulaştı.

'Kral Şakir Korsanlar Diyarı' ise üçüncü hafta sonunda kesilen biletle toplamda 1.340.442 kişi tarafından izlendi.