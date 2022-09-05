"Ailemiz kızlar kampı gibi oldu"

Haziran ayında yeni filmi Ayzek için kolları sıvayan Cem Yılmaz, projede merakla beklenen bir detayı paylaştı. Yılmaz, Ayzek filminde yer alacak oyuncu kadrosunu açıkladı. Peki, Ayzek filmi oyuncuları kimlerdir? Ayzek filminin konusu nedir? İşte Ayzek filmine dair tüm detaylar....

AYZEK FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Haziran ayında bu tweet ile Ayzek'le yeni bir filme hazırlandığını duyuran Yılmaz, oyuncu kadrosunu açıkladı.

Açıklanana göre filmde; Özge Özberk, Zafer Alagöz, Nilperi Şahinkaya, Bülent Şakrak, Ahsen Eroğlu ve Celal Kadri Kınoğlu'nun performanslarını izleyeceğiz.

AYZEK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Aslıda Ayzek karakteri, yeni bir karakter değil. Ayzek'i Karakomik Filmler 2: Emanet, Deli yapımında izlemiştik. Bu kez film tamamen Ayzek'in üzerinden ilerleyecek. Ayzek filminin konusu henüz açıklanmasa da Yılmaz, paylaştığı gönderide şu ifadelere yer verdi;

"Ayzek'in çalıştığı feribot hattı biz filmi çektikten 3 ay sonra kaldırıldı. Artık o arabalı vapur yok. Peki, sonra ne oldu? Bunu yeni yazmaya başladığım filmde göreceğiz. Do not Disturb. Joker dönerse Ayzek de döner bu kadar basit."