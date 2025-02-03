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        Haberler Gündem Politika Cemal Enginyurt ve Salih Uzun CHP'ye katıldı | Son dakika haberleri

        Cemal Enginyurt ve Salih Uzun CHP'ye katıldı

        Demokrat Parti'den istifa eden İzmir Milletvekili Salih Uzun ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 20:25 Güncelleme: 03.02.2025 - 20:25
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        Cemal Enginyurt ve Salih Uzun CHP'ye katıldı
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        Enginyurt, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "14 Mayıs 2023 de CHP Milletvekili olarak seçildim.

        CHP seçmeninin bize verdiği helal oyları, harama çevirmemek adına yarın TBMM CHP grubunda İzmir Milletvekilimiz Salih Dursun'la birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılıyoruz. 'Birleşe birleşe', 'Direne direne kazanacağız'" dedi.

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