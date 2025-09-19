Habertürk
        Cemal Hünal suç duyurusunda bulundu - Magazin haberleri

        Cemal Hünal suç duyurusunda bulundu

        Oyuncu Cemal Hünal, eğitim verdikten sonra ayrıldığı ajansta imzasının taklit edilerek sahte sertifika düzenlendiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu

        Giriş: 19.09.2025 - 12:42 Güncelleme: 19.09.2025 - 12:57
        Suç duyurusunda bulundu
        Cemal Hünal, imzasının taklit edilerek sahte sertifika düzenlendiğine ilişkin suç duyusunda bulundu. Hünal'ın avukatı Iyaz Çimen tarafından savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde, ünlü oyuncunun bir ajansta kısa süre oyunculuk dersi verdiği belirtildi.

        Dilekçede, dersten sonra söz konusu kurum tarafından müvekkilinin imzasının taklit edildiği ve buradaki öğrencilere sertifika verildiği, Cemal Hünal'ın rızası olmadan kişisel fotoğraflarının ajansın sosyal medya hesaplarında reklam ve tanıtım amaçlı paylaşıldığı ifade edildi.

        Cemal Hünal'ın iradesi dışında, isminin, imzasının ve fotoğraflarının ticari amaçlarla kullanılmasının maddi ve manevi açıdan zarara neden olduğu belirtilen dilekçede, şüphelilerin tespit edilmesi ve cezalandırılmaları talep edildi.

        Savcılığa sunduğu suç dilekçesinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Cemal Hünal; "Mecidiyeköy'de eğitim verdiğim bir ajans benim adıma sahte imzalı eğitim sertifikaları dağıtmış. Bunu Instagram'dan bana teşekkür mesajıyla sertifikayı benimle paylaşan öğrencilerden öğrendim. O yüzden şikâyetçi olmak zorunda kaldım. Benim için üzücü durum. Çünkü verdiğim eğitimlere özen gösteriyorum. Bu şekilde öğrencilerin zorda bırakılması ve kandırılıyor olduklarını düşünmem beni çok üzdü. Benim imzamı taklit ederek mağdur öğrencilere sahte sertifika veren, emek sömürücü ajans hakkında bugün avukatımla daha fazla kişinin mağdur olmaması adına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde şikâyetçi oldum. Kaç kişinin mağdur edildiğine emin değilim. Bu şekilde benim imzamın taklit edildiği sertifikalardan alınmış mağdurların tarafıma ulaşmasını rica ederim" ifadelerini kullandı.

        #Cemal Hünal
