Cemal Süreya Kültür Sanat Derneği, her yıl olduğu gibi bu yıl da Cemal Süreya’yı, 9 Ocak Çarşamba akşamı 20.00’de Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde yapılacak etkinlikle anıyor.

Cemal Süreya Kültür Sanat Derneği Başkanı Seyyit Nezir ve Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nun konuşmaları ile başlayacak gecede, Beyazıt Kahraman ‘Cemal Süreya şiiri ve çağdaş Türkçe’, Selahattin Bağdatlı ise ‘Cemal Süreya şiirinde düşünsel vurgular’ konularında konuşma yapacak.

Zühal Tekkanat, Mehmet Aydın, Yaşar Gündem, Gülsen Tuncer, Şenay Saçbüker, Hüseyin Köroğlu gibi önemli isimler Cemal Süreya’nın ‘Ülke’, ‘Cigarayı Attım Denize’, ‘Nehirler Boyunca Kadınlar Gördüm’, ‘Üvercinka’ gibi şiirlerinden mısralar okuyacak. Gece piyano dinletisi ile son bulacak.

ŞİİRLERİ KALDIRIMLARDA

Kadıköy’de yaşayan sanatçıların yaşadıkları sokakların bilinirliğini artırmak, sokaklara kendi hikâyeleri ve yaşayanları ile kimlik kazandırmak amacıyla hayata geçirilen projede Cemal Süreya’nın yaşadığı evin önündeki kaldırıma şiirleri yazıldı. Şairin beş ayrı şiirinden dizelerin yer aldığı uygulama hem sokak sakinlerini hem de şairin hayranlarını mutlu ediyor.

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