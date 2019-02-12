Cemil İpekçi'nin hayatından detaylar merak ediliyor. Ünlü tasarımcı Cemil İpekçi, defileleri kadar yaptığı açıklamalarla da sık sık gündeme geliyor. Cemil İpekçi son olarak şarkıcı Hadise için sarf ettiği sert sözlerle gündeme geldi. Cemil İpekçi ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

CEMİL İPEKÇİ KİMDİR?

Tam adı Remzi Cemil İpekçi olan ünlü tasarımcı 5 Ağustos 1948'de İstanbul'da dünyaya geldi. Cemil İpekçi'nin baba tarafı Selanik'ten gelmiştir. Baba tarafından Sabatay Sevi ile akraba, İsmail Cem ve Abdi İpekçi ile kuzendir. Anne tarafından ise soprano Leyla Gencer'in akrabasıdır. İpekçizadeler ailesinden gelen Cemil İpekçi, 5 yaşından beri kesintili olarak İstanbul'da yaşamaktadır.

Cemil İpekçi eğitimini İngiltere'deki Royal Academy of Arts (Kraliyet Sanat Akademisi)nden 1971 yılında tamamladı. 1972-75 yılları arasında stilist olarak çalıştı. 1975 yılında Tzagane isimli moda evini kurdu. 1979 yılında Tzagane'ın bir şubesini Nis'de açtı. 1984'e kadar her iki moda evinde birden Türk ve Anadolu kültürünü işleyen çalışmalar yaptı. 1984'te İstanbul'da Haute Couture moda evini kurarak çağdaş gece modasına dönüş yaptı. 1990'lara kadar Türk ve Anadolu motifli çalışmalarına ara verdi ise de bu kesinti 1992 yılındaki "Suzeni" isimli koleksiyonu ile sona erdi.

2002 yılında Türkiye güzellik yarışmasının birincisi Azra Akın'ın elbisesini tasarladı. Elbisenin kumaşını Kapalıçarşı'dan aldı. Kıyafet tasarımlarının yanı sıra Damra markalı pırlanta ürünlerinin tasarımını da gerçekleştirmiştir.

Ayrıca 2015'te Bu Tarz Benim 2. sezon yarışmasının juri üyeliğini yapmıştır.